Tahmini Okuma Süresi: dakika

Yapılan araştırmalara göre, Kırıkkale, Kırşehir, Yozgat, Tokat, Sivas ve Amasya gibi illerde yaşayan ikincil nüfus grupları belirgin bir şekilde ortaya çıktı. İşte ayrıntılar:

TÜİK'ün açıkladığı sonuçlara göre, Kırıkkale ilinde ikincil nüfus grubu içinde Kırşehirli vatandaşlar öne çıkıyor. Kırıkkale'de ikincil nüfusu oluşturanların büyük bir çoğunluğunu Kırşehirliler oluşturuyor.

Samsun ilinde ise en büyük ikincil nüfus grubunu Ordulular oluştururken, Ordu ve Amasya illerinde ise en büyük ikincil nüfus Samsunlular tarafından temsil ediliyor. Çorum ilinde ise ikincil nüfusun önemli bir kısmını Amasyalılar oluşturuyor.

Sivaslılar Kayseri'de ikincil nüfusun büyük bir kısmını oluştururken, Trabzonlular ise Giresun ilinde ikincil grup olarak öne çıkıyor.

Ancak büyük metropollerde ikincil nüfus durumu oldukça karmaşık bir yapıda. Örneğin, Antalya'da en büyük ikincil nüfus grubunu Konyalılar oluştururken, Başkent Ankara'da en çok Çorumlular görülüyor. Bursa'da en büyük ikincil nüfus Karslılardan oluşurken, İstanbul'da en büyük ikincil nüfus Sivaslılar tarafından temsil ediliyor. İzmir'de en büyük ikincil nüfus grubunu Manisalılar oluştururken, Kocaeli'nde Erzurumlular, Adana ve Mersin'de Şanlıurfalılar, Hatay ilinde ise en büyük ikincil nüfus grubunu Adanalılar temsil ediyor. (Haber Merkezi)