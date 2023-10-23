Tahmini Okuma Süresi: dakika

TÜİK tarafından açıklanan sonuçlara göre, Nevşehir'de Kayserili vatandaşlar ikincil nüfus grubunda önemli bir yer tutuyor. Nevşehir'deki ikincil nüfusun büyük bir kısmını Kayserililer oluşturuyor.

Samsun ilinde ise Ordulular, en büyük ikincil nüfus grubunu oluştururken, Ordu ve Amasya illerinde ise Samsunlular ikincil nüfusu temsil ediyor. Çorum ilinde ise ikincil nüfusun büyük bir bölümünü Amasyalılar oluşturuyor.

Kayseri'de ise ikincil nüfusun önemli bir bölümünü Sivaslılar oluştururken, Giresun ilinde Trabzonlular ikincil grup olarak dikkat çekiyor.

Ancak büyük metropollerdeki ikincil nüfus yapısı oldukça karmaşık. Örneğin, Antalya'da Konyalılar en büyük ikincil nüfus grubunu oluştururken, Başkent Ankara'da en fazla Çorumlular bulunuyor. Bursa'da ise Karslılar, ikincil nüfusun büyük bir bölümünü temsil ederken, İstanbul'da en büyük ikincil nüfus Sivaslılar tarafından temsil ediliyor. İzmir'de Manisalılar en büyük ikincil nüfus grubunu oluştururken, Kocaeli'nde Erzurumlular, Adana ve Mersin'de Şanlıurfalılar, Hatay ilinde ise en büyük ikincil nüfus grubunu Adanalılar temsil ediyor. (Haber Merkezi)