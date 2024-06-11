Yozgat'ın komşusu ve UNESCO şehri Kırşehir’de; sokak sanatçıları şehrin ana caddeleri üzerinde Halk Ozanı Neşet Ertaş’ın ezgilerini seslendiriyor. Yeteneklerini halka sergileyen arkadaş gurupları, günlük 300-500 TL para kazanarak edindikleri yeteneği üniversite eğitimiyle geliştirmek istiyor.

Kırşehir’de yaşayan Erkal Dursun; 4 yıldır arkadaşlarıyla birlikte sokaklarda şarkı söyleyerek geçimini sağlayıp üniversite hayali kuruyor. Dursun, “Sokak sanatçılığı yapıyorum. Neşet Ertaş’tan beslendik. Arkadaşlarımızla birlikte akşamüzeri gelip sokaklarda çalışıyoruz” dedi. İl genelinde sokak sanatçılarına insanların ilgisinin yüksek olduğunu aktaran Dursun; "Sokaklarda yeteneğimizi geliştirip Güzel Sanatlar Fakültesi’ne gitmek istiyoruz. Günde 300-500 TL para kazanıyor olsak da bazen parasız da dönebiliyoruz evlerimize. Müzik yapmayı ve insanları eğlendirmeyi seviyoruz” diye konuştu.

Kırşehir; UNESCO Şehirler Ağına 30 Ekim 2019 tarihinde dahil olmuştu. Ünlü ’helebiş geceleri’ ve ’bozlak’ kültürünün yaşatıldığı şehirde saz, davul, gitar ve kemandan yapılma maketler de farklı sokaklarda sergileniyor.