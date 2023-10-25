Tahmini Okuma Süresi: dakika

Bir süre görüştükten sonra Kaymakam Akın Aydın Kırgız Türklerinin geleneksel oyunları olan aşık atma oyununu oynadı.

Afganistan’ın Pamir Yaylası’ndan 37 yıl önce göç ederek Van’ın Erciş ilçesi Ulupamir köyüne yerleşen Kırgız Türklerinden bir kısmı, Yenifakılı ilçesine göç etti.



Kırgız erkekleri, ilçede çadır kurup at yetiştiriciliği ve dericilik işleriyle uğraşırken, kadınlar ise Kırgız ve Türk motifleriyle kilim dokuyup el işi yaparak geçimlerini sağlıyor. (Alpaslan Demir)