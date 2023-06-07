Yozgat İl Özel İdaresi genel sekreteri Nazif Yılmaz, 2023 yılı yatırım programı kapsamında Merkez Türkmenaraplı köyünde kilitli parke çalışmalarının devam ettiğini söyledi.

Çalışmalar hakkında bir açıklama yapan İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Nazif Yılmaz; “ Öncelikle ekiplerimizle birlikte köylerimizin fizibilite çalışmasını yapıp yolların durumlarını raporluyoruz. Bu rapora istinaden önceliklendirmemizi bir iş planına göre yapıyor ve işe başlıyoruz. Her zaman dediğimiz gibi bütün gayemiz şehrimizdeki imkânlarımızdan köylülerimizin de faydalanması. Bunun için olağan gücümüzle çalışıyoruz” dedi. Alpaslan Demir