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Kendi bürosunda basın mensuplarıyla bir araya gelen Kazım Arslan, “Malum yerel seçimler yaklaşıyor. Yerel seçimler yaklaşırken de bizler yeni şeylerin konuşulması gerektiğine inandığımız için basın toplantısıyla çalışmaları paylaşmak istiyoruz” dedi.

“PROJE ALANINI NOHUTLU TEPESİNİ OLARAK SEÇTİK”

Arslan yaptığı açıklamada, “Açıklamak istediğimiz projenin ismi Nohutlu Tepesi Bungalov Otel projesi. Nohutlu Tepesinin ön bölgesinde Yozgat’ı genel anlamda gören bölgede düşündüğümüz bir proje. Orada teraslar var. Düşündüğümüz proje tamamen Yozgat manzaralı olacak. Bu projenin özelliği Yozgat’ın kültür, turizm ve tanıtımına katkı sağlayacak olmasıdır. Ben Yozgat’ın gelişmesinin, büyümesinin biraz da turizmle ve kültürel yatırımlarla eğitim yatırımlarıyla mümkün olabileceğini düşünüyorum. Proje alanını Nohutlu Tepesini olarak seçtik. Biliyorsunuz Nohutlu Tepesinin hemen arkasında geçmiş valilerimizden Abdulkadir Yazıcı’nın başlattığı bir Spor Vadisi projesi var. Oradaki Spor Vadisi ile bunu entegre etmek maksatlı olarak biz Nohutlu Tepesinde bu oteli düşündük. Bunu gerçekleştirdiğimiz zaman aynı zamanda Spor Vadisindeki birtakım aktivitelerin de gelişmesini sağlayabileceğimizi düşünüyoruz. Aynı zamanda bu proje ileride açıklayacağımız Yozgat’ın bir Spor Kamp Merkezi olmasına yönelik yapacağımız çalışmaların bir adımı oluyor” şeklinde konuştu.

“YOZGAT’I GELECEĞE TAŞIMAMIZ LAZIM”

Arslan, “Yozgat’ın kamp merkezi olması noktasında çok büyük bir talep var. Bu talep gerçekleştirildiğinde Yozgat ekonomisine çok büyük bir katkısı olacak ama bunu gerçekleştirebilmemiz için Yozgat’ta yeterli sayıda otel ve sportif tesis olması lazım. Bu noktada aynı zamanda o yapacağımız projenin de bir adımı oluyor. Yapmak istediğimiz otel tamamen Yozgat manzaralıdır. Gene aynı zamanda bir takım şehir terasları olacak. Yozgat’ın şehir terasları olacak sosyal tesis olarak mevcut Nohutlu Tepesindeki binalarımızı kullanmak istiyoruz. Onları da daha çok değerlendirmek istiyoruz. Önemli bir kısmı yılın büyük bir bölümünde atıl olarak duruyor. Mevcut tesis de değerlendirmek suretiyle burada inşallah çok güzel bir Yozgat’a yakışır ve dışarıdan insanları çekmeye yönelik olarak bir otel projesi gerçekleştirmek istiyoruz. Yozgat’ı geleceğe taşımamız lazım. Yozgat’ın kabuğunu kırması lazım. Yozgat’ı dışarıya açmamız lazım. Yozgat'a dışarıdan bir takım insanların gelmesini sağlamamız lazım. Yozgat’ı beğenilen imrenilen tercih edilen bir şehir yapmamız lazım. Bu da bir takım yatırımlarla mümkün olabilir Nohutlu Tepesinde yapacağımız bu Bungalov Otel projesi de bize çok büyük bir hareket alanı sağlayacak” diye konuştu.

“YOZGAT’IN UFKUNU AÇACAĞIZ”

Arslan, “Bizim bir sevdamız var. Bu sevdamızın adı da Yozgat’tır. Yozgat'a sürekli olarak bir şeyler yapmanın gayreti içerisindeyiz. Sürekli olarak bir şeyler yapmanın telaşı içerisindeyiz. Benim belediye başkan olup olmamamın da çok önemli yok. Biz aklı yeten bir insan olarak Yozgat’ın ufkunu açabilecek projeleri topluma sunmak zorundayız. Allah nasip eder, biz yaparız, nasip olmaz, başkaları yapar ama önemli olan Yozgat’a bir şeylerin yapılmasıdır. Bu Yozgat’a ufuk açacak projeleri paylaşıyoruz ki ne şekilde olursa olsun bir gün bunların Yozgat’ta gerçekleştiğini görmüş olalım. Hayali olmayan hiçbir insan, hayali olmayan insan hiçbir şey yapamaz. Eğer yaşadığınız yerle ilgili yaşadığınız şehirle ilgili bir hayaliniz yoksa oraya bir şey yapamazsınız. Sonradan düşünerek sonradan planlayarak sonradan bir takım ajansların yönlendirmeleriyle, şunlarla, bunlarla bir şey yapamazsınız. Önce bir hayaliniz olacak. Onun için ben her zaman söylüyorum. Allah bana nasip etti. Saat kulesinin dibinde boyacılık da yaptım. Ama hemen saat kulesinden yüz metre yukarıda belediye binasında belediye başkanlığı da yaptık. İlkokuldan itibaren, ortaokuldan itibaren, liseden itibaren Yozgat'ın çamurlu sokakların altındayken hep Yozgat'la ilgili hayaller kurduk. Yozgat şöyle olmalı dedik. Yozgat böyle olmalı. Yozgat yaşanmak istenen bir şehir olmalı. İmrenilen bir şehir olmalı. Biz toplumda bu hayallerimizi paylaşıyoruz. Bu hayalleri paylaşırken de hayalperest de değiliz çünkü geçmişte 2014- 2019 yılları arasında yapmış olduğum belediye başkanlığında Yozgat için ne söz vermişsek hepsini yerine getirdik. İnşallah bu dönemde de söz verdiğimiz her şeyi yerine getireceğiz. Yapamayacağımız hiçbir şeyin sözünü vermeyeceğim. Ama bir şeyin sözünü vermişsem söylemişsem sonuna kadar da onun arkasında duracağım ve inşallah Yozgat'ın hep birlikte yaşanabilir bir şehir olduğunu görmüş olacağız. Ben Cenabıhak'tan niyaz ediyorum. Nasip olsun bu projeyi birlikte gerçekleştirelim. İnşallah Yozgat'a güzel bir proje kazandırmış olalım” ifadelerini kullandı.