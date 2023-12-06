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Kadışehri Kaymakamı Tahir Ardal, 10-13 yaş arası güreş kursunu ziyaret etti.

Kaymakam Ardal, Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü ile İlçe Halk Eğitim Merkezi koordinesinde başlatılan güreş kursunu ziyaret ederek öğrenciler ile bir araya geldi.

Kurs yetkililerinden bilgi alan Ardal, tüm spor ve sporcuların her daim yanlarında olduklarını söyledi.

Sporun önemine vurgu yapan Ardal, “Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü ile İlçe Halk Eğitim Merkezi koordinesinde 3 hafta önce başlatılan 10-13 yaş arası güreş kursunu ziyaret ederek, sporcu kardeşlerimiz ile bir araya geldik. Tüm spor ve sporcularımızın her daim yanındayız” dedi.