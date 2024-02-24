Boğazlıyan Kaymakamı Ali Serttaş, esnaf ziyaretlerini sürdürdü.
Kaymakam Ali Serttaş esnafı ziyaret edip, taleplerini aldı.
İlçe merkezindeki esnafı ziyaret eden Kaymakam Serttaş, esnafın halini, hatırlarını sorarak, isteklerini dinledi, bol kazançlar dileklerinde bulundu. Kaymakam Serttaş’a, İlçe Emniyet Müdür Vekili Başkomiser Mustafa Sezer ve İlçe Jandarma Komutanı Teğmen Ümit Kandemir eşlik etti.
Kaymakam Serttaş, esnaf ziyareti esnasında sokakta karşılaştığı vatandaşlarla da ayaküstü sohbet etti.
Muhabir: Hakan Demirbaş