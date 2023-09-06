Sarıkaya ilçesinde 2023-2024 Eğitim ve Öğretim Yılı Sene Başı Müdürler Kurulu toplantısı gerçekleştirildi.

2023-2024 Eğitim ve Öğretim Yılı Sene Başı Müdürler Kurulu Toplantısı, İlçe Kaymakamı Ahmet Nuri Demir başkanlığında, İlçe Milli Eğitim Müdürü Cüneyt Yoldaş, Şube Müdürleri Mahmut Yıldız, Sebahattin Çakmak ile her kademe ve türdeki okul, kurum müdürlerinin katılımlarıyla yapıldı.

Toplantı, Sarıkaya Namık Kemal İlköğretim Kurumu Siyasettin Eser Konferans Salonu’nda düzenlendi.

2022-2023 Eğitim ve Öğretim yılının genel değerlendirmesiyle başlayan toplantıya gündem maddelerinin görüşülmesiyle devam edildi.

Toplantı, İlçe Milli Eğitim Müdürü Cüneyt Yoldaş’ın okul müdürlerine teşekkür ve başarı dileklerini iletmesi ve tüm eğitim camiası için hayırlı bir eğitim ve öğretim yılı olması temennileriyle sona erdi. Ahmet Ayverdi