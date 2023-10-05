Ziyarette Kaymakam Çelik’e, İlçe Milli Eğitim Müdürü Satılmış Batur, İlçe Emniyet Amiri Oğuzhan Baydoğan eşlik etti.

Öğrencileri sınıfta ziyaret eden Kaymakam Çelik, öğrencilerle sohbet etti.

Dünya Çocuk Günü ile ilgili olarak Çelik, “Geleceğimizin en güzel varlığı çocuklarımız, yarının büyükleri olarak sorumluluk alacaklardır. Bu bilinçte olan biz yetişkinler ise çocuklarımızı milli ve manevi değerlerimize bağlı, sağlıklı, güçlü, bilgili, becerikli ve evrensel boyutta bir birey olarak yetiştirmekle yükümlüyüz. Dünyanın ve ülkemizin temeli olan çocuk çok iyi eğitilmeli ve yetiştirilmelidir. Gelecekte kendisine, ailesine, yurduna ve tüm insanlığa hayırlı ve yararlı olmalıdır” ifadelerini kullandı. (Haber Merkezi)