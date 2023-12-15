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Milyonlarca öğrenci ve velisi, heyecanla beklenen karne gününe bir adım daha yaklaşıyor. 1. dönemin sona ermesine az bir zaman kala, öğrenciler karnelerini almanın heyecanını yaşıyor. Ancak bu sefer sürpriz bir tatil haberiyle birlikte!

Öğrenciler, karnelerini aldıktan sonra soluğu sömestr tatilinde alacak. Ancak bu sevinç dolu tatil öncesinde bir tatil daha var. Yılbaşı coşkusu, öğrencilerin de heyecanını artırıyor. 1 Ocak 2024, bu sevinci daha da arttırıyor çünkü bu tarih, hafta içine denk geliyor ve öğrencilere beklenen tatil müjdesini sunuyor.

Geçtiğimiz dönemde gerçekleşen 13-17 Kasım tarihlerindeki ara tatilin ardından öğrenciler, hafta sonu dahil toplamda 9 gün süren bir tatilin keyfini çıkarmışlardı. Şimdi ise sıra, yılbaşı tatilinde. 1 Ocak Pazartesi günü resmi tatiller arasında yer alıyor ve bu, çalışanlar ve öğrenciler için bir tatil günü anlamına geliyor.

Geçmiş yıllarda olduğu gibi, bu yıl da resmi tatil dolayısıyla okulların tatil edilmesi bekleniyor. Anaokulu, ilkokul, ortaokul ve lise öğrencileri, karnelerini almanın sevincini yaşarken bir yandan da yılbaşı tatilinin keyfini çıkaracaklar. Öğrencilere iki kat sevinç ve tatil müjdesi geldi: hem karneler hem de yılbaşı tatili!