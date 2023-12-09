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Gri tonlarına bürünen hava, sofralarımızdaki kış lezzetlerini de beraberinde getiriyor. Özellikle kış sofralarının vazgeçilmezlerinden olan balık fiyatları, coğrafi konumun ve nakliye maliyetlerinin etkisiyle il il değişiklik gösteriyor.

Samsun ve Yozgat gibi farklı coğrafi konumlara sahip olan illerde, balık fiyatları arasındaki büyük fark dikkat çekiyor. Karadeniz'e kıyısı bulunan Samsun'da, hamsi fiyatları oldukça ekonomik seviyelere gerilerken, Yozgat'ta ise aynı balık türünün fiyatları 50 TL'nin altına düşmüyor.

Balıkçılar, bu fiyat farklılıklarını özellikle Samsun gibi illerin Karadeniz kıyısında yer almasına ve nakliye maliyetlerine bağlıyor. Karadeniz'in zengin balık kaynaklarına daha yakın olan Samsun'da, balıkçılar ürünlerini daha uygun fiyatlarla tüketicilere sunabiliyor. Diğer yandan, Yozgat gibi iç bölgelerde yer alan illerde ise nakliye maliyetleri arttığı için balık fiyatları yüksek seviyelerde seyrediyor.

Kış mevsiminin sofralarımıza getirdiği lezzetlerden biri olan balıklar, coğrafi koşullar nedeniyle farklı fiyatlarla tüketicilere sunulmaya devam ediyor. Bu durum, tüketicileri fiyatları karşılaştırmaya ve tercihlerini bu doğrultuda yapmaya yönlendiriyor. Balıkçılar ve tüketiciler, bu fiyat farklılıklarının mevsimsel ve coğrafi etkenlerle doğrudan ilişkili olduğunu belirtiyor.