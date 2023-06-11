Sorgun Gençlik Derneği yönetim kurulu Başkanı Halil Uğuz, Kazankaya Kanyonun muhteşem görsel manzarası eşliğinde gençlerle birlikte doğa yürüyüşü yaparak etkinliği tamamladıklarını söyledi.

Başkan Uğuz yaptığı açıklamada; “Çevre bilinci ve çevreye duyarlılık konusunda farkındalık yaratmak, insanlık için geleceğe yönelik daha temiz ve yaşanabilir bir yaşam alanı sağlamak, doğada spor, çevre bilinci, enerji, atık, ulaşım yönetim alanları, sıfır emisyon, karbon ayak izi, çevre uygulamaları, sürdürülebilirlik, sürdürülebilir doğa ve çevre dostu konularında politikalar üretmek amacıyla, gençlerin katılımıyla çalıştay düzenledik. Çalıştay sonrasında daha yaşanabilir bir dünya için, Kazankaya Kanyonunda, gençlerin çevre temizliği konusunda duyarlılığını arttırmak, bu konuda topluma örnek teşkil etmek ve halka açık alanların temizliğinin sağlık açısından önemine dikkat çekmek amacıyla gençlerimizle birlikte çevre temizliği etkinliği yaptık. Katılım sağlayan gençlerimize teşekkür ederiz” ifadelerini kullandı. Alpaslan Demir