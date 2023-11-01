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TBMM Genel Kurulu'nda görüşülen 12. Kalkınma Planı, milyonlarca memura müjde niteliğinde değişiklikler içeriyor. Plan, beş yıllık kalkınma hedefleri ve 2053'e yönelik uzun vadeli gelişme stratejisi sunuyor. En dikkat çeken ayrıntılardan biri ise memurların çalışma saatlerinde yaşanacak değişiklikler ve esnek çalışma modeli. Kalkınma Planı'nda yer alan bir diğer önemli ayrıntı ise memurların mesai saatlerinin kısalacağı ve esnek çalışma modeline geçileceği haberi oldu. Peki, bu yeni düzenleme ile resmi daireler erken mi kapanacak? Memurların çalışma saatleri nasıl değişecek? İşte tüm detaylar...

Özellikle memurlar tarafından merakla beklenen 12. Kalkınma Planı, mesai saatlerine yönelik bir düzenleme içeriyor. Bu yeni düzenlemeye göre, memurların mesai saatleri değişecek ve esnek çalışma modeli getirilecek.

MEMURLARIN MESAİ SAATLERİ KISALIYOR MU?

Önceki dönemde Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı yapan Vedat Bilgin, çalışma saatlerini değiştireceklerini belirtmişti. Bilgin, "İngiltere'de çalışma süresinin azaltılmasıyla ilgili proje çalışmalar yapılıyor. Ben de Türkiye'de belli sektörlerde yapılması gerektiğini emek verimliliğine göre yapılması gerektiğinden bahsettim. Projelerim olduğundan bahsettim. 45 saat olan çalışma süresinin yeniden düzenlenmesi gerekiyor. Çalışma saatlerini yeniden düzenlemeliyiz. İngiltere'de 6 saat uygulamasına geçildi, 5 saat deneniyor" ifadelerini kullanmıştı.

Kalkınma Planı'nda yer alan yeni çalışma sistemi, uzaktan kısmi ve geçici çalışma ile yeni nesil esnek çalışma saatlerini gündeme getiriyor. Mesai saatlerinin değişeceği ilk kez resmi olarak dile getiriliyor ve bu yeni uygulamanın 2024 yılında hayata geçirileceği belirtiliyor.

MEMURLARIN ÇALIŞMA SAATLERİ DÜŞECEK Mİ, DEĞİŞECEK Mİ?

Yapılacak düzenleme ile birlikte, işin türüne göre evden çalışmaya uygun olan memurların evden çalışma hakkı verilebilecek. Ancak resmi dairelerin erken kapanmayacağı ve esnek çalışma modeli ile normal saatlerde faaliyet göstereceği tahmin ediliyor.

Yeni düzenlemeye göre, erken ayrılan personelin yerini geç gelen personel doldurabilecek. Valiler, illerdeki düzenlemelerin yetkilisi olarak belirlenecek ve bu yeni sistemin uygulanmasında önemli bir rol oynayacak.

Ayrıca, uzaktan çalışmanın mümkün olmadığı meslek grupları, örneğin polis ve hemşireler gibi, bu yeni düzenleme kapsamında da eski mesai sistemini sürdürecek. Ancak bu meslek gruplarına daha esnek ve az süreli çalışma imkanı tanınması bekleniyor.