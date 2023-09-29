Teknik sorumlu Ahmet Günal nezaretinde gerçekleştirilen antrenmanda takımın neşesi ve hırslı mücadelesi göze çarptı.

Antrenman sonrası bir açıklama yapan Teknik Sorumlu Ahmet Günal, “Yeni sezon hazırlıklarımıza devam ediyoruz. Burada herkesin bildiği üzere geçmiş yıllardan süregelmiş tecrübeli ve hazır bir kadromuz var. Yaklaşık 6-7 öğrenci kardeşimizin de Yozgat’a gelerek takıma katılmasıyla tam takım inşallah çalışmalarımız sürdüreceğiz. Takım olarak iddialı ve güçlü bir takımız Yozgat’ta çeşitli algılar yapılarak bazı takımlar şampiyon ve şampiyon adayı yapılıyor ancak unutulmaması gereken bir durum var Yozgat Futbolu için çok değerli birçok isim bizim kulübümüzde top koşturuyor. Bizler kendimize yakışır şekilde sakin ve sabırlı davranıp, bazı şeyleri iddia etmeyeceğiz. Algı yapmayacağız. Maç maç ilerleyerek hedefimize varacağız” ifadelerine yer verdi. (Alpaslan Demir)