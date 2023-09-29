Meka Beton Santralleri İmalat San. ve Tic. A.Ş., Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) onayıyla halka arz sürecine adım attı. Şirketin Borsa İstanbul'da işlem görmeye başlaması yakınlaşıyor ve Meka Beton halka arz tarihleri merak konusu haline geldi. İşte Meka Beton halka arzına dair detaylar:

MEKA BETON KİMİN?

MEKA, Boğaziçi Üniversitesi Makine Mühendisliği bölümünden birincilikle mezun olduktan sonra bir süre global firmalarda yöneticilik deneyimi kazanmış girişimci ve yenilikçi bir genç olan Mehmet Kaybal tarafından Ankara’da ileri mühendislik projeleri geliştiren Ar-Ge ve inovasyon merkezi olarak 1987 yılında kuruldu.

Sektör dinamiklerini ve değişen dünya koşullarını iyi analiz eden vizyoner bir işletme olarak kısa sürede inşaat ve iş makineleri üretimine başlayarak sektörünün öncüleri arasına girdi. Tamamı Türk sermayeli bir endüstriyel üretici olan MEKA GLOBAL bugün iki ana faaliyet alanında dünya genelinde bilinirliği ve saygınlığı olan bir markadır.

MEKA BETON HALKA ARZ FİYATI NEDİR

Meka Beton Santralleri'nin halka arz fiyatı 25 TL olarak belirlendi. Şirket, satılan payları eşit bir şekilde dağıtacak. Tüm paylar satılırsa, Meka Beton Santralleri'nin halka arz büyüklüğü yaklaşık 422 milyon TL'yi bulacak. Şirketin halka açıklık oranı ise %25,44 olacak.

MEKA BETON HALKA ARZI İLE İLGİLİ DİĞER BİLGİLER

Meka Beton Santralleri, halka arz yoluyla mevcut 50.000.000 TL olan sermayesini 12.500.000 TL artırarak 62.500.000 TL'ye çıkaracak. Ayrıca, halka arzda mevcut ortaklardan Mehmet Kaybal'a ait 4.400.000 TL nominal değerli B grubu payların satışı da gerçekleştirilecek.

MEKA BETON HALKA ARZ KAÇ LOT VERİYOR?

Toplamda 16.900.000 TL nominal bedelli paylar, Meka Beton Santralleri halka arzında satışa sunulacak. Bu da demek oluyor ki, Meka Beton Santralleri İmalat San. ve Tic. A.Ş. toplamda 16,900,000 lot veriyor. (Haber Merkezi)