Seminerlerde ilk durak ise 28 Eylül’de Hatay'da olacak. KYK Yapı Kimyasalları öncülüğünde Japon deprem uzmanı, yüksek mimar ve yüksek inşaat mühendisi Yoshinori Moriwaki’nin düzenleyeceği deprem seminerleri başlıyor. Moriwaki, Türkiye’nin deprem bölgelerinde düzenleyeceği deprem bilgilendirme toplantılarıyla 28 Eylül - 29 Kasım 2023 tarihleri arasında Hatay, İskenderun, Adana, Osmaniye, Kahramanmaraş, Elbistan, Gaziantep, Adıyaman, Diyarbakır, Malatya, Elazığ ve Erzincan il ve ilçelerinde deprem konusunda bilinçlendirme çalışmaları yapacak.

Moriwaki’nin vereceği seminerlerde, depremin nedenleri, etkileri, zararlarını azaltma yöntemleri, bina güçlendirme yöntem ve uygulamaları, deprem anında ve sonrasında yapılması gerekenler gibi konular işlenecek. Seminerlerde ayrıca Japonya’da uygulanan deprem yönetimi ve afet müdahale sistemleri hakkında da bilgi verilecek.

DEPREME DAYANIKLI BİNA ÇOK ÖNEMLİ!

Deprem, Türkiye’de birçok bölgeyi tehdit eden ciddi bir sorun. KYK Yapı Kimyasalları da yapıların depreme karşı güçlendirilmesi konusunda uzmanlığını, deprem riski taşıyan bölgelerdeki firma ve sektör profesyonellerine aktarıyor. Deprem anında yapıların yeterli güvenliği sağlaması için, yönetmeliklere uygun tasarlanması ve inşa edilmesi, mevcut yapıların ise uygun tekniklerle, doğru malzeme kullanılarak güçlendirilmesi gerekiyor.