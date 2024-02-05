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Yozgat İl Jandarma Komutanlığı tarafından Sorgun ilçesinde uyuşturucu operasyonu düzenlendi.

Jandarma ekipleri uyuşturucu madde kullanan ve satan şahıslara yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında Sorgun’un bir mahallesinde ikamet eden (M.Ö) isimli şahsın kendi aracıyla Ankara’dan Sorgun ilçesine uyuşturucu madde getireceği bilgisini değerlendirdi.

Yozgat İl Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan açıklamada, “Sorgun Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, 04 Şubat 2024 tarihinde Sorgun’un bir mevkiinde yapılan devriye faaliyetinde uyuşturucu madde taşıdığı tespit edilen araç ile (M.Ö.) isimli şahısın yapılan araması neticesinde; 14,39 gram cannabinoid/bonzai, 1 adet uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirilmiştir. Yakalanıp gözaltına alınan (M.Ö.) isimli şahıs hakkında adli işlemler devam etmektedir. Yozgat İl Jandarma Komutanlığımızca uyuşturucu madde bulunduran, kullanan ve ticaretini yapan şahıslara yönelik mücadelemiz kararlılıkla devam edecektir” ifadelerine yer verildi.