Samsun’da jandarma ekipleri sahte içki üretimi yapılan eve düzenlediği baskında 1 kişiyi yakaladı.

Olay, Samsun’un 19 Mayıs ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, T.S. isimli şahsın evinde kaçak sahte içki üretimi yaptığı bilgisi alan Samsun İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ve 19 Mayıs İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerinin ortak çalışmaları neticesinde şahsın evinde arama yapıldı. Yapılan aramada, 35 litre sahte rakı, 3 litre sahte votka, 1 litre sahte viski, 2 adet anason aroması, 1 adet viski aroması, 1 adet ölçekli sürahi ve 7 adet ölçekli plastik pipet ele geçirildi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.