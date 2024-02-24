Finans alanındaki uzman Tuna Kaya, milyonlarca yatırımcının dikkatini çekmek amacıyla belirli hisse senetleri ve kripto paralar hakkında 'alın' tavsiyesinde bulundu.

Yatırımcılar, ellerindeki sermayeyi değerlendirmek için çeşitli yatırım seçeneklerini tercih ederken, son dönemde döviz, altın, kripto paralar ve hisse senetlerindeki artışlar göze çarpıyor. Pek çok yatırımcı, gelecekteki yatırım araçlarına dair uzman görüşlerini araştırıyor.

Teknolojik gelişmeler ve çiplere oluşan taleplerin artması ile beraber yapay zeka yatırımları dikkat çekmeye başladı. Finans Uzmanı Tana Kaya’da bu konuya ayak basarak 2024 yılına yapay zekanın damga vuracağını belirtti.

Teknolojik gelişmeler ve çiplere olan talepteki artış, yapay zeka yatırımlarını ön plana çıkarmaktadır. Finans uzmanı Tuna Kaya, 2024 yılının yapay zeka açısından önemli olacağını vurgulayarak, ABD borsalarında 3 yapay zeka şirketinin yatırımcılar için değerlendirilmesi gerektiğini belirtti.

Kaya, NVİDİA'nın piyasa değerinin 2 trilyon doları aştığını ve gelecek yıllarda NVİDİA'nın olumlu performans sergilemeye devam edeceğini öngördü. Ayrıca, diğer yapay zeka şirketleri ARM ve SMG'nin potansiyelini değerlendirerek yatırımcılara önerilerde bulundu.

Kaya, kripto paralardaki artışla birlikte, yapay zeka altcoinlerine odaklanılması gerektiğini belirterek, "RENDER, GRT, AGIX, FET ve WLD" gibi altcoinleri yatırımcılara kazançlı olabilecekleri bir potansiyelle öne çıkaran bir açıklama yaptı.