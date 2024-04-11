Yozgat İl Jandarma Komutanlığınca Akdağmadeni ilçesinde kaçak kazı operasyonu düzenlendi.

Şüpheli bir şahsın dedektör ile arama yaptığı tespit edilerek yapılan operasyonda, S.A.Ş. ve O.A. isimli şahıslar kaçak kazı yaptıkları sırada suçüstü yakalanarak gözaltına alındı.

Yozgat İl Jandarma Komutanlığı tarafından konu ile ilgili yapılan açıklamada, “Akdağmadeni ilçesinde şüpheli bir şahsın dedektör ile arama yaptığı tespit edilmiş olup; (S.A.Ş.) ve (O.A.) isimli şahıslar kaçak kazı yaptıkları sırada suçüstü yakalanarak gözaltına alınmışlardır. Yakalanan şahısların üzerinde yapılan arama neticesinde; 1 adet altın arama dedektörü, 1 adet keser ele geçirilmiştir. Gözaltına alınan şüpheli şahıslar hakkında adli işlemler devam etmektedir. Yozgat İl Jandarma Komutanlığı olarak her türlü kaçakçılık faaliyetleriyle mücadelemiz kararlıkla devam etmektedir” ifadelerine yer verildi.