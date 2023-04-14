İl Jandarma Komutanlığı Aile İçi Şiddetle Mücadele Kadın ve Çocuk Kısım Amirliği tarafından, Aydıncık İlçesi Baydiğin Beldesinde (60) vatandaşa Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesi ve “Kadına El Kalkamaz” projeleri kapsamında bilgilendirme yapılarak kadınlarımıza “KADES” uygulaması tanıtılmış, erkek vatandaşlarımıza ise “Kadına El Kalkamaz” projesi anlatıldı.

Ekipler ayrıcı Baydiğin İlkokulu Öğrencilerine ise “İnternetteki Tehlikeler” başlığı altında “Güvenli İnternet Kullanımı” konusunda bilgilendirme yaptı. Ayrıca okul öğrencilerine Jandarma dergisi ve boyama kitabı dağıtıldı.

İl Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan açıklamada; “Yozgat Valiliği bünyesinde Yozgat İl Jandarma Komutanlığı olarak vatandaşları kamu yararına aydınlatmak ve bilgilendirmek maksadıyla eğitsel etkinliklere devam edilecektir” ifadelerini kullandı. Haber Merkezi