Irak’ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde, teröristlerin döşediği el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu İstihkam Komando Astsubay Üstçavuş Ünal Sipahi (30) şehit düştü. Şehidin cenazesi, memleketi İzmir’in Kemalpaşa ilçesinde son yolculuğuna uğurlandı.

Şehit İstihkam Komando Astsubay Üstçavuş Ünal Sipahi’nin naaşı Binali Yıldırım Millet Bahçesi Abdülkadir Kanat Camiine getirildi. Şehidi son yolculuğuna uğurlamaya ailesi ve sevenleri ile birlikte İzmir Valisi Süleyman Elban, Ege Ordu Komutanı Orgeneral Kemal Yeni ve milletvekilleri uğurladı. Şehidin aile fertleri ayakta durmakta zorluk çekerken cenazede gözyaşları sel oldu.

Şehit Sipahi’nin naaşı, Binali Yıldırım Millet Bahçesi Abdülkadir Kanat Camiinde öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazı sonrası defnedilmek üzere top arabasına konularak Kemalpaşa Kızılüzüm Mezarlığına götürüldü. Şehit Sipahi, binlerce hemşehrisi tarafından son yolculuğuna uğurlandı. İHA