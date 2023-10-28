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Uzmanlar, bu durumun sonbahar aylarının gelmesiyle birlikte artış gösterdiğini ve vatandaşları bu istila durumuna karşı uyarıyor.

Bu sıcak sever böcekler, sonbahar aylarında üreme mevsimine girerken, evlerde sıcak ortamlara sığınarak hızla üreyebiliyorlar. Aynı zamanda, bu böcekler sinyaller yoluyla diğer böcekleri de kendilerine çekebiliyorlar.

Son yaşanan istila durumu, Ordu ilinde toplu bir şekilde görüldü. Uzmanlar, benzer durumların diğer illerde de yaşanabileceği konusunda uyarıda bulunuyor.

Halkı bu istila durumuna karşı dikkatli olmaları konusunda uyararak, böceklerle mücadele için gerekli önlemlerin alınması gerektiğini vurguluyorlar. Böceklerin evlerde bulunduğu alanlarda gıda ve hijyen önlemlerine dikkat edilmesi, böceklerin girişini engellemek için evlerin perdeli olması gibi basit önlemler alınabilir.

Uzmanlar, bu sıcak sever böceklerin ev istilasının yayılmasını önlemek ve halk sağlığını korumak için yerel yönetimlerin ve ilgili birimlerin işbirliği içinde çalışması gerektiğini de belirtiyorlar. Bu istila durumuyla başa çıkmak için vatandaşların da duyarlı olması önem taşıyor. (Haber Merkezi)