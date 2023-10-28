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Garnier İsrail malı bir marka değildir. Garnier, Fransa merkezli köklü bir kozmetik markasıdır. 1904 yılında kurulan Garnier, saç bakımı, cilt bakımı ve güzellik ürünleri gibi kozmetik ürünler üretmektedir. Garnier, dünya genelinde birçok ülkede satılan ve tanınan bir marka olup, İsrail ile özel bir bağı bulunmamaktadır.

Garnier'in dünya çapında popülerliği ve kalitesi, onu cilt bakımı ve saç bakımı alanında tercih edilen bir marka haline getirmiştir. İsrail ile Garnier arasında doğrudan bir ürün ilişkisi bulunmamaktadır.