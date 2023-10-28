Hedef kıpkırmızı bir Yozgat!

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Yozgat Valiliği, bu özel günü coşkuyla kutlamak ve milli değerlere olan bağlılığı artırmak amacıyla esnaf ve vatandaşlara bayrak dağıtımı gerçekleştiriyor.

Cumhuriyet Bayramı'nın 100. yıl dönemine denk gelen bu kutlamada Yozgat Valiliği, vatandaşlara ve esnafa "bayrak asın" çağrısında bulunuyor. Valilik tarafından, kentte birlik ve beraberliği simgeleyen bayraklar dağıtıldı.

Yozgatlıları binalarını ve iş yerlerini ay yıldızlı al bayraklarla süslemeye davet eden Valilik tarafından farkındalık yaratılmaya devam ediyor.

Valilik tarafından görevlendirilen personel, "Cumhuriyetimizin 100. Yılında şehrimizi ay yıldızlı al bayrağımızla süsleyelim" diyerek bayrak dağıtımı yapıldı.

Valilik, bu ulusal kutlamaya tüm şehir sakinlerinin katılmasını ve kenti bayraklarla donatmayı hedefliyor.

Bu ulusal kutlamaya Yozgat halkının büyük bir ilgi göstermesi bekleniyor ve kentin dört bir yanının bayraklarla süslenerek coşku içinde kutlamalara hazırlandığı gözleniyor.

Yozgat, Cumhuriyet Bayramı'nın 100. yıl dönümünü gurur ve coşkuyla karşılamaya hazırlanıyor. (Melike Aslı Arslan)