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Sarıkaya Kaymakamlığı, Cumhuriyet’in 100. yılı nedeniyle, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı öncesi esnaf ve vatandaşlara Türk bayrağı dağıttı.

Kaymakam Ahmet Nuri Demir, tüm Sarıkayalı vatandaşları ev ve iş yerlerini bayraklarla donatmaya davet etti. Bayrak dağıtım törenine Kaymakam Ahmet Nuri Demir, Belediye Başkanı Ömer Açıkel, Yozgat İl Müftüsü Ali Gülden ve kurum amirleri katıldı.

Belediye Başkanı Ömer Açıkel, “29 Ekim 1923’te Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde kurulan Cumhuriyetimizin 100. yılına gireceğiz. Biz de bunun anısına, bu özel kutlamaların anısına Kaymakamımız Ahmet Nuri Demir ve Yozgat İl Müftümüz Ali Gülden ile birlikte Sarıkaya da faaliyet yürüten bütün esnaflarımızın ve vatandaşlarımızın iş yerlerini ve evlerini bayraklarla donatmasını istiyoruz. Bunun bir işareti olarak da bütün esnaflarımıza ve vatandaşlarımıza Türk bayrağımızı dağıtacağız. Sarıkaya halkından beklentimiz Cumhuriyetimizin 100. yılında iş yerlerini ve evlerini Türk bayrağı ile donatsınlar” dedi.