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Gerçekleştirilen sınavda sınav komisyonu tarafından sınava giren sürücü adaylarını trafik ve sürüş güvenliği konularında bilgi verilip, broşür dağıtıldı.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Ersoy Ceylan, “Müdürlüğümüz tarafından sürücü adayları için her ay düzenli olarak ‘Direksiyon Uygulama Sınavı’ gerçekleştiriliyoruz. Bizlerde sürücü adaylarımızın iyi bir şoför olabilmeleri için tüm destekleri sağlıyoruz. İçişleri Bakanlığı tarafından ‘Öncelik Hayatın, Öncelik Yayanın’ sloganıyla başlatılan proje kapsamında ilçemizde sürücü adaylarımıza bilgilendirme yapıldı. Özellikle şoförlük yapan kişilerin araç kullanım esnasında okul önlerinde, yaya geçitlerinde veya kavşak noktalarında hızlarını azaltıp yayalara öncelik vererek trafik akışını daha güvenli sağlamak amaçlanmaktadır. Bizlerde bu proje kapsamından tüm yayalarımızı, öğrencilerimizi, servis şoförlerimizi ve sürücülerimizi bilgilendiriyoruz” ifadelerini kullandı.