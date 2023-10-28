Tahmini Okuma Süresi: dakika

Türkiye'nin farklı bölgeleri arasında geleneksel lezzetlerin hakim olduğu ülkemizde, pastırma, lezzeti ve yöresel özellikleriyle öne çıkan bir besin maddesidir. Ancak son günlerde Kastamonu, Kayseri, Afyonkarahisar, Tokat ve Sivas arasında pastırma savaşı büyümeye başladı.

TOKAT PASTIRMASI: ÇEMENİN LEZZETİ

Tokat, yüzyıllardır pastırma üretiminin merkezi olarak kabul edilir. Burada pastırma, geleneksel yöntemlerle hazırlanırken, pastırmanın eşsiz lezzeti çemen baharatı ile buluşur. Tokat pastırması, diğer pastırmalardan ayıran özelliklerinden biri olarak çemeni ile ün kazanmıştır.

SİVAS PASTIRMASI: USTALARIN MEMLEKETİ

Sivaslılar, pastırmanın asıl ustalarının Sivas'ın Kızılca köyünden geldiğini vurgularlar. Sivas, pastırma üretimi konusunda köklü bir geleneğe sahiptir ve pastırma emekçilerinin büyük bir bölümü Sivaslıdır.

KAYSERİ PASTIRMASI: ANA VATAN İDDİASI

Kayseri, pastırmanın ana vatanı olduğunu iddia eder. Kayserililer, pastırmanın lezzetinin ve kalitesinin sırrını burada bulduğunu savunurlar.

KASTAMONU PASTIRMASI: İSİM VE LEZZET MESELESİ

Kastamonu halkı ise pastırma savaşında ilginç bir bakış açısı sunar. "Kayseri pastırmasının adı var, Kastamonu pastırmasının tadı var" şeklindeki söylemiyle pastırmanın adının değil, tadının önemli olduğunu dile getirir.

Ancak, bu pastırma savaşı sonucunda Sivas'ın pastırması için tescil aldığı bildirildi. Bu gelişme, tartışmaları daha da alevlendirdi ve 5 il arasındaki pastırma rekabetinin nereye kadar gideceği şu an için belirsizliğini koruyor. Pastırmanın en önemli bileşenlerinden olan çemenin toprağı Tokat iken, sarımsağın ise Kastamonu'ya ait olduğu söylenir. Afyonkarahisar, Sivas ve Kayseri'nin ise bu iki önemli malzeme olmadan pastırma üretiminin mümkün olmadığını vurgularlar.

Pastırma savaşı, Türkiye'nin lezzetlerine duyulan tutkunun bir yansıması gibi görünüyor ve bu rekabetin sonucu hala belirsizliğini koruyor.