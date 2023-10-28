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Türkiye'de iş fırsatlarına yönelik son gelişmelerden biri, Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın 47 sürekli işçi alımı programıdır. Bakanlık tarafından resmi internet sitesi üzerinden yayımlanan duyuruya göre, bu alımın ardından atamaya esas belgelerini teslim etmeyen, feragat eden ve kriterleri tutmayan adayların yerine yerleştirilen yedek adayların listesi açıklandı.

BAŞVURULAR VE YEDEK ADAYLAR

Kültür ve Turizm Bakanlığı, 15 Eylül 2023 ile 29 Eylül 2023 tarihleri arasında alınan başvurular sonucunda 47 sürekli işçi alımı gerçekleştirdi. Ancak bazı adaylar, atamaya esas belgelerini teslim etmediler, feragat ettiler veya kriterlere uymadılar. İşte bu nedenle, yerine yerleştirilen yedek adayların listeleri açıklandı.

BELGE TESLİM TARİHİ VE YERLERİ

Yerleştirilen yedek adaylar, belgelerini en geç 10 Kasım 2023 mesai bitimine kadar teslim etmeleri gerekiyor. Belgelerin teslim edileceği adres: Uludağ Alan Başkanlığı, Odunluk Mahallesi, Liman Caddesi No:11/B Kat:2 Ofis No:12-13, Nilüfer/BURSA olarak belirlendi. Ayrıca, posta yoluyla yapılacak başvurularda, belgelerin son başvuru tarihine kadar ulaştırılması zorunluluğu vurgulanıyor. Posta gecikmeleri nedeniyle son başvuru tarihinden sonra Bakanlık genel evrak birimine ulaşan başvurular işleme konulmayacak.

Adayların atamaya esas belgelerini teslim etmeyecek durumda olanlar, nüfus cüzdanlarının önlü arkalı fotokopisini alarak bir feragat dilekçesi yazmalı ve uluda[email protected] adresine e-posta yoluyla göndermeliler.

Yerleştirilen Yedek Adaylardan İstenen Belgeler

Yerleştirilen yedek adayların teslim etmeleri gereken belgeler şunlardır:

Dilekçe

Öğrenim Belgesi aslı veya onaylı örneği (e-Devlet üzerinden de alınabilir)

Nüfus Cüzdanı aslı veya onaylı örneği (e-Devlet üzerinden de alınabilir)

Koruma ve Güvenlik Görevlisi pozisyonuna yerleştirilen adaylar için Özel Güvenlik Kartı (arkalı önlü) ya da Özel Güvenlik Sertifikası aslı veya onaylı örneği

KPSS sonuç belgesi (e-Devlet üzerinden alınacaktır)

Heyet Raporu (Güvenlik Görevlisi pozisyonuna yerleştirilen adaylar için)

Mal Bildirimi (İki sayfa olan Mal Bildirimi arkalı önlü olarak tek yaprakta doldurulacaktır)

27.10.2023 tarihi veya sonrası itibariyle alınan Adli Sicil Belgesi (E-Devlet üzerinden de alınabilir)

Askerlik Belgesi (Erkekler için)

Yerleşim Yeri Belgesi

Sağlık güvenlik kurumundan alınacak belge (emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almıyor olduğuna dair)

6 adet vesikalık fotoğraf (Haber Merkezi)