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Dünya genelindeki jeopolitik gelişmeler, özellikle İsrail ile Filistin arasındaki savaş, enerji fiyatlarında artışa yol açtı. Brent petrolün varil fiyatı 90 doları aştıktan sonra petrol fiyatlarında dalgalanma devam ediyor.

Akaryakıt sektörü temsilcileri, 31 Ekim Salı gününden itibaren motorin litre fiyatında 1 lira 57 kuruşluk bir indirim beklediklerini açıkladılar. Ancak otogaz (LPG) ve benzin fiyatlarında herhangi bir değişiklik beklenmiyor.

İNDİRİM SONRASI FİYATLAR ŞU ŞEKİLDE OLACAK

İstanbul'da motorin litre fiyatı 38 TL olacak.

Ankara'da 38,6 TL'ye düşecek.

İzmir'de 38.77 TL'ye gerileyecek.

Bir örnek vermek gerekirse, 1 Ocak 2023'te akaryakıt fiyatları İstanbul'da 38 TL ile 22 TL arasında değişiyordu. Bu 10 aylık süreçte akaryakıt fiyatları yaklaşık olarak yüzde 100 arttı. Yeni yılın başlangıcında Ankara'da motorin ortalama fiyatı 22 lira 20 kuruşken, benzinin litresi 19 lira 66 kuruştu. Aynı dönemde otogazın litresi ise 10 lira 88 kuruş olarak satılıyordu.