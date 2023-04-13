Yozgat İl Milli Eğitim Müdürü Yusuf Yazıcı, Kur'an-ı Kerim Başta olmak üzere meslek dersleri kazanımlarını desteklemek, öğrencilerin mesleki bilgi, beceri ve yetkinliklerini geliştirmek, soysal ve kültürel gelişimlerine katkıda bulunmak maksadıyla gerçekleştirilen yarışmalar heyecan ve dayanışma içeresinde yapıldığını ifade etti.

Konu ile alakalı bir açıklama yapan Yazıcı “Milli Eğitim Bakanlığı Din Öğretimi Genel Müdürlüğü koordinesinde İmam Hatip Liseleri ve İmam Hatip Ortaokulları arasında düzenlenen Genç Nida Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma ve Hafızlık Yarışmaları, Genç İmam Hatipliler Hutbe Okuma Yarışması, Genç Muhafızlar Hafızlık Yarışması, Genç Sada Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma ve Genç Bilaller Ezan Okuma Yarışmalarının il finali Yozgat Merkez Ayşe Ilıcak Kıza Anadolu İmam Hatip Lisesi, Yozgat Anadolu İmam Hatip Lisesi ve Bilal Şahin Kültür ve Sanat Merkezi Konferans Salonunda gerçekleştirildi” ifadelerini kullandı.

Yarışmada dereceye giren öğrencilere hediyelerini ve belgelerini takdim eden İl Milli Eğitim Müdürü Yusuf Yazıcı kaybedenin olmadığı, katılan herkesin kazandığı bir yarışma gerçekleştiğini belirterek bu anlamlı yarışmaya katkı ve katılım sağlayan herkese edip dereceye giren öğrencilere bölgede yapılacak yarışmalarda başarılar diledi. Haber Merkezi