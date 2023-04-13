Şampiyonaya katılacaklar

8-10 Nisan tarihleri arasında 17 ilden 380 sporcunun katılımıyla Nevşehir'de yapılan Liseler arası Tekvando Yarı Final Grup Müsabakalarında zorlu mücadelenin ardından öğrenciler büyük başarı elde etti.

Konu ile alakalı bir açıklama yapan Yozgat İl Milli Eğitim Müdürü Yusuf Yazıcı, “Yerköy Şehit İdris Aydoğdu Fen Lisemizden 42 kg'da Ela Gün Birinci, Yerköy Şehit Muzaffer Tufaner Kız Anadolu İmam Hatip Lisemizden 52 kg'da Dilek Okhan Üçüncü ve Yerköy Rabia Koyunbaşoğlu Anadolu Lisemizden 63 kg'da Fatma Şahin Üçüncülüğü elde ederek 27-30 Nisanda Zonguldak'ta yapılacak Türkiye Şampiyonası finallerine yükselerek Meksika'da yapılacak olan Liseler Arası Dünya Şampiyonasına katılabilmek için yarışmaya hak kazandılar.Öğrencilerimize Zonguldak'ta ve Meksika'da katılacakları müsabakalarda başarılar dilerim” ifadelerini kullandı. Haber Merkezi