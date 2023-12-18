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İYİ Parti Yozgat İl Başkanı Mustafa Görkem Taştan, 17 Aralık tarihinde Kayseri'de yaşanan terör saldırısının yıldönümünde şehit düşen 15 askeri ve yaralanarak gazi olan 54 askeri andı.

Taştan, bu anma vesilesiyle bir açıklama yaparak şehitlere Allah'tan rahmet, gazilere ise sağlık ve esenlik diledi.

Taştan, "17 Aralık'ta meydana gelen bu menfur terör saldırısının üzerinden tam 7 yıl geçti. Bu vesileyle, şehit düşen 15 askerimizi ayrı ayrı minnetle, saygıyla anıyorum. Allah’tan rahmet diliyorum, ruhları şad, mekânları cennet olsun. Şehit ailelerimize ve Türk Silahlı Kuvvetleri’ne bir kez daha başsağlığı dileklerimi iletiyorum. Ayrıca, saldırıda yaralanarak gazi olan kahramanlarımıza da geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum. Ne o kara günü, ne şehitlerimizi, ne gazilerimizi, ne de o hain terör saldırısını unutmadık, unutmayacağız, unutturmayacağız. Bu millete aynı acıları yaşatmak isteyen hainler, aziz milletimizin birliği, beraberliği ve kardeşliği sayesinde emellerine asla ulaşamayacaklardır" dedi.