Samsun’un Vezirköprü ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 8 kişi yaralandı.

Kaza, Arıca Mahallesi Arıca Pancar Kantarı mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Nihat E.’nin kullandığı 28 YB 727 plakalı otomobil ile Dursun K. idaresindeki 17 AAE 716 plakalı otomobil, hatalı sollama sonucu kafa kafaya çarpıştı. Kazada, sürücüler ile birlikte her iki araçta yolcu olarak bulunan Sait T., Sadık K., Dursun K., Necati A., Ahmet A. ve Hasan K. yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine giden sağlık ekipleri yaralıları ambulanslar ile Vezirköprü Devlet Hastanesi’ne kaldırdı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.