Tokat’ın Zile ilçesine bağlı Kireçli Köyü mevkiinde iki aracın kafa kafaya çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybederken 5 kişi de yaralandı.

Kaza gece saatlerinde Zile ilçesine 9 kilometrekare uzaklıkta bulunan Kireçli Köyü mevkiinde meydana geldi. İddiaya göre şerit ihlali nedeni ile 2 otomobil kafa kafaya çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle meydana gelen trafik kazasında ilk belirlemelere göre 1 şahıs hayatını kaybederken araçlarda bulunan 5 kişi yaralandı. Hayati tehlikesi devam eden yaralılar ise Zile Devlet Hastanesi’ne sevk edildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.