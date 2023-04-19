İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Nazif Yılmaz, Her geçen gün daha çok emek ve gayretle çalışarak Yozgat’ı ileriye taşımaya çalışan personeller ile birlikte büyük bir katılımla iftar yemeği gerçekleştirdiklerini söyledi.

İl Özel İdaresi Sosyal tesislerde düzenlenen iftar yemeğine bir konuşma yapan Yozgat İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Nazif Yılmaz, “İl Özel İdaresi’nin bir aile gibi olduğunu, birçok projede beraber olduklarını ve personellerin emek ve gayretle çalışıyor. Çalışmalarında emeklerinden ve göstermiş oldukları gayretlerden ötürü İl Genel Meclisi’ne, İl Özel İdaresi’nin yöneticileri, memurları ve işçilerine teşekkür ederim. İnsan ilişkilerinin en üst düzeyde yaşandığı, yapılan duaların ve edilen temennilerin yerine geldiği bir aydayız. Allah ağız tadımızı bozmasın. Amiriyle, memuruyla, işçisiyle bir çatının altındayız. Bu büyük bir nimet. Bu nimetin kadrini bilmemiz lazım. Hepimizin hedefi; devlete ve devletin sahibi aziz millete hizmet etmek. Güzel bir birliktelik yakaladık. Allah bu birlikteliğimizi bozmasın. Allah devletimize, milletimize zeval vermesin. Ramazan Bayramınızı en içten dileklerimle kutlarım" diye konuştu. Alpaslan Demir