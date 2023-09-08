Toplantı öncesi Meclis Başkanlığına 2 adet komisyon raporu, 3 adet tahsis değişikliği teklif yazısı ve 4 adet önerge yazısı sunuldu. Sunulan maddeler ilgili komisyonlara havale edildi.

Gündemin birinci maddesinde, Sarıkaya ilçesine bağlı köylerin içme suyu şebeke hatları ile içme suyu depolarının genel durumları hakkında jeotermal ve Su Kaynakları Komisyonu tarafından rapor hazırlandı. Komisyon Başkanı Abdulbaki Karataş tarafından okunan rapor oy birliği ile kabul edildi.

Başkan Karataş yaptığı açıklamada, “Sarıkaya İlçesine bağlı Kemallı köyünde içme suyu deposunun bakım ve onarıma ihtiyaç duyulduğu, Topaktaş köyünde ise içme suyu toplanma merkezine ihtiyaç duyulduğu anlaşılmakta olup, her ikisinin de yapımı planlanmış önümüzdeki günlerde teslimi yapılacağı, Karaeli köyünde içme suyu sondaj kuyusu açtırılmış ve terfi binası da yaptırılmış olup, vatandaşın hizmetine sunulduğu, Kargalık köyünde içme suyu sondaj kuyusu açılmış olup, terfi binasına ihtiyaç duyulduğu, 2023 yılı içerisinde Sarıkaya ilçesine bağlı Yahyalı, Selimli, Kürkçü, Tepedoğan, Mescitli, Alembey, Doğansaray ve Yukarısarıkaya köylerinde içme suyunu sağlayan motorların arıza yaptığı, bir kısmının arızası tamir yoluyla giderilmiş, bir kısmı ise yenisi ile değiştirilerek halkımızın hizmetine sunulmuştur. Sarıkaya Kaymakamlığı bünyesinde kurulan Su birliği faaliyetine devam etmekte olup, 39 köyün içme suyu, birlik üzerinden yürütüldüğü, 17 köyümüzde ise muhtarlıklar vasıtasıyla içme suyu hizmetleri yürütüldüğü gerek yerinde yapılan incelemelerden ve gerekse ilgililerinden alınan bilgilerden anlaşılmıştır”ifadelerini kullandı.

Gündemin ikinci maddesinde, Çekerek ilçesinde bulunan ilköğretim kurumlarına bağlı okulların genel durumları ile okulların ne gibi ihtiyaçlarının olduğu hakkında Eğitim Kültür ve Sosyal Hizmetler Komisyonu tarafından rapor hazırlandı. Komisyon Başkanı Ahmet Yılmaz tarafından okunan rapor oy birliği ile kabul edildi.

Başkan Yılmaz yaptığı açıklamada, “Çekerek İlçesinde bulunan İlköğretim kurumlarına bağlı okullarda pencernsgekort pesinde 9 ilkokul, 3 ortaokul, 6 imam hatip ortaokulu ve 1 Bilim Sanat Merkezi okullarının bulunduğu, Okulların eğitim öğretime hazır olduğu, bakım ve onarıma ihtiyacı bulunan okullarda gerekli çalışmaların yapıldığı görüldü. Çekerek ilçesine acil ihtiyacı olarak 2022-2023 eğitim öğretim döneminde Osman Durmaz Fen Lisesi binasında açılan ve eğitime devam eden Çekerek Bilim ve Sanat Merkezi için müstakil kurum binasına ihtiyaç duyulduğu gerek ilgililerinden alınan ve gerekse yapılan incelemelerden anlaşılmıştır” diye konuştu. (Alpaslan Demir)