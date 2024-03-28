Ankara Milletvekili Fuat Oktay’ın Cumhurbaşkanı Yardımcılığı görevi sırasında Yozgat’tan başlattığı yerelden kalkınma hamlesinin ilk meyvelerinden olan Boğazlıyan Fuat Oktay Organize Sanayi Bölgesi, fabrika yatırımı yapmak isteyen çok sayıda firmaya ev sahipliği yapmaya devam ediyor.

3 yıl gibi kısa bir süre içerisinde kurularak fabrikaların üretime geçtiği OSB unvanı alan Fuat Oktay Organize Sanayi Bölgesinde 33 firma ile yatırım anlaşması sağlandı.

2 firma üretim faaliyetine geçerken 14 firma inşaat aşamasında, 17 firmanın ise ÇED ve inşaat ruhsat işlemleri devam ediyor. Bin 70 dönüm alan üzerine kurulan ve savunma sanayi başta olmak üzere gıda, tekstil, tarım makineleri, organik kimya, metal, ambalaj ve makine sanayi gibi birçok alanda üretimin gerçekleştirileceği Fuat Oktay Organize Sanayi Bölgesindeki firmalar tam kapasiteye ulaştığında ise 10 bin kişinin istihdam edilmesi bekleniyor. Organize sanayi bölgesinde faaliyete geçen 2 firmada şu an itibariyle 199 çalışan üretime katkı sağlıyor.

33 FİRMAYA YER TAHSİSİ YAPILDI

Fuat Oktay Organize Sanayi Bölgesinin bin 70 dönüm alan üzerine kurulduğunu söyleyen Boğazlıyan Belediye Başkanı Gökhan Coşar, “Bunun 650 bin metrekaresi sanayi parseli olup toplam 33 adet firmamıza tahsisi yapılmıştır. Şu an da yüzde 100 doluluk oranına sahiptir. 2 adet firmamız işletmeye geçmiş olup 199 kişi şu anda organize sanayi bölgemizde istihdam edilmektedir. 14 adet firmamızın da inşaatına sürerken 17 firmamızın ise ÇED ve inşaat ruhsat aşamasına devam edilmektedir. Ayrıca organize sanayi bölgemiz, ikinci etabında ise toplam 2 bin 500 dönüm alana daha sahip olacaktır, organize sanayi bölgemiz bu alana sahip olduktan sonra toplamda 3 bin 600 dönüm alana sahip olarak Yozgat’ın en büyük organize sanayi bölgesi olacaktır. Böylece bölgenin en büyük cazibe merkezi haline gelecektir.

Organize sanayi bölgemiz hem Boğazlıyan’ı bir sanayi şehri yapacak hem de ilçemizi ve ilimizi ticaret şehri yapacaktır. Aynı zamanda organize sanayi bölgemizin hemen yan tarafında bir serbest bölge kurarak organize sanayi bölgemizin daha cazip bir alan haline gelmesini sağlayacağız” dedi.

200 MİLYON DOLARLIK İHRACAT HEDEFLENİYOR

Üç yıl gibi kısa bir süre içerisinde Fuat Oktay Organize Sanayi Bölgesi’nin kurularak fabrikaların işletmeye geçtiğini de söyleyen Başkan Coşar, “Organize sanayi bölgemizde yatırımların hepsi tamamlandığı zaman yaklaşık 300 milyon dolarlık bir yatırım, 400 milyon dolarlık toplam ciro, 200 milyon dolarlık ihracat hedeflenmektedir. Toplamda 10 bin 90 istihdam olacaktır. Organize sanayi bölgemiz Türkiye’de aynı zamanda en hızlı kurulmuş sanayi bölgesidir. Yani en kısa dönemde devreye alınan sanayi olarak ta kendi adını altın harflerle yazdırmıştır. Organize sanayi bölgemize stratejik yatırım yapmak isteyen Türkiye’deki tüm yatırımcılarımızı davet ediyorum. Ayrıca Fuat Oktay Organize Sanayi Bölgemiz sadece Boğazlıyan ilçemize ait bir organize sanayi bölgesi değil. Burası bölgesel bir organize sanayi bölgesi ve yerelden kalkınmanın en büyük örneği olduğunu düşünüyorum. Ayrıca burası Çandır, Sarıkaya, Çayıralan, Yenifakılı ve Şefaatli ilçesinin bir kısmının da organize sanayi bölgesi olduğunu ifade etmek istiyorum” şeklinde konuştu.

100 MEGAVATLIK TRAFO MERKEZİ KURULACAK

2024 yılı içerisinde Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanlığı ile yapılan protokol çerçevesinde organize sanayi bölgesine 100 megavatlık enerji indirme istasyonu inşaatına da başlayacaklarını belirten Coşar, “Aynı zamanda bunun devamında Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımızla birlikte kimyasal ve biyolojik arıtma tesisi, kreş, sağlık ocağı, itfaiye merkezi, idari bina gibi ekleri de bu sene inşallah tamamlayacağız” ifadelerine yer verdi.