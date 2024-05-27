Horoz Lojistik halka arzı Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından onaylandı. Horoz Lojistik kaç lot verecek? Horoz Lojistik kimin? Horoz Lojistik ne iş yapar? Horoz Lojistik halka arz fiyatı nedir? Horoz Lojistik ne zaman halka arz olacak? İşte detaylar...

Horoz Lojistik Kargo Hizmetleri ve Ticaret A.Ş., halka arz sürecine hazırlanıyor. Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), şirketin halka arzını onayladı ve Horoz Lojistik, belirlenen tarihlerde talep toplamaya başlayacak. Yatırımcılar, halka arz detaylarını ve hisse fiyatlarını merakla bekliyor. İşte Horoz Lojistik halka arzının tüm ayrıntıları:

HOROZ LOJİSTİK HALKA ARZ TARİHLERİ VE DETAYLAR

SPK tarafından onaylanan Horoz Lojistik'in halka arzı, 1,3 milyar TL büyüklüğünde olacak. Şirket, paylarının %27,18'ini halka arz edecek ve toplamda 24,6 milyon adet lot bireysele eşit olarak dağıtılacak. Yatırımcılar, Horoz Lojistik hisse fiyatı ve katılım endeksine uygunluğu gibi detayları yakından takip ediyor. İşte merak edilen soruların yanıtları:

Halka Arz Fiyatı: 55 TL

Talep Toplama Tarihleri: 29-30-31 Mayıs 2024

Borsa Kodu: HOROZ

Halka Açıklık Oranı: %27,18

Katılım Endeksine Uygunluk: Uygun değil

Dağıtım Şekli: Bireysele eşit dağıtım

HOROZ LOJİSTİK NE İŞ YAPAR?

1942 yılında kurulan Horoz Lojistik, Türkiye'nin öncü ve lider lojistik şirketlerinden biri olarak tanınıyor. Uluslararası ortaklıkları, geniş istihdam olanakları ve ekonomiye katkıları ile sektöründe güçlü bir konuma sahip. Şirket, 5 kıtada, 109 ülkede, 600 noktada entegre lojistik çözümler sunuyor.

HOROZ LOJİSTİK KİMİN?

Horoz Lojistik paylarının tamamı Taner Horoz’a aittir.

HOROZ LOJİSTİK'İN HİZMET VE İŞ KOLLARI

Horoz Lojistik, çeşitli lojistik hizmet alanlarında faaliyet gösteriyor. Başlıca hizmetleri arasında Yurtiçi Komple Taşıma, Depolama ve Dağıtım, Uluslararası Karayolu ve Demiryolu Taşımacılığı bulunuyor. Horoz Bolloré Logistics ise, Denizyolu-Havayolu Forwarding, Konteyner Dahili Taşımacılık ve Proje Kargo Taşımacılığı gibi alanlarda hizmet sunuyor.

MÜŞTERİ ODAKLI ÇÖZÜMLER

Müşteri beklenti ve ihtiyaçlarına odaklanarak entegre lojistik hizmetler sunan Horoz Lojistik, sınırsız özel çözümler üreterek müşterilerine katma değer sağlamayı hedefliyor.

SEKTÖRDEKİ YERİ VE ÖNEMİ

Türkiye'nin ilk milli lojistik kuruluşu olan Horoz Lojistik, 81 yıllık tecrübesi ve geniş hizmet ağı ile hem yerel hem de uluslararası alanda lider konumda. Şirket, yenilikçi çözümler ve sürdürülebilir iş pratikleri ile sektörde fark yaratıyor.

GELECEK VİZYONU

Horoz Lojistik, gelecekte teknolojik yenilikler ve çevre dostu lojistik çözümler üzerine yoğunlaşmayı planlıyor. Bu vizyon, şirketin global lojistik pazarındaki etkisini artırırken, sürdürülebilir kalkınma hedeflerine de katkıda bulunmayı amaçlıyor.

HALKA ARZ GELİRİNİN KULLANIM ALANLARI

Horoz Lojistik, halka arzdan elde edeceği geliri şu alanlarda kullanmayı planlıyor:

%10-15: Elektrikli araç satın alımı

%10-15: Güneş enerjisi santrali (GES) kurulumu

%20-25: e-Ticarete yönelik faaliyetlerin geliştirilmesi

%5-10: Depoculuk ve lojistik hizmetlerinin geliştirilmesi

%40-45: İşletme sermayesi

Fiyat İstikrarı ve Hedefler

Brüt halka arz gelirinin %20’si ile 30 gün fiyat istikrarı planlanmakta olup, 1 yıl boyunca ortak satışı ve ihraççı satışı yapılmayacaktır.

Horoz Lojistik paylarının tamamı Taner Horoz’a aittir. Halka arz sürecinde tüm detaylar yatırımcıların bilgisine sunulmuş olup, merak edilen diğer bilgiler de şirketin resmi kanallarından takip edilebilir.