Heung-Min Son, 8 Temmuz 1992'de Chuncheon, Güney Kore'de doğan profesyonel futbolcudur. Premier Lig'de Tottenham Hotspur forması giymektedir. Sağ kanat ve forvet pozisyonlarında oynayabilen Son, dünya çapında tanınan bir futbol yıldızıdır. İşte Heung Min-Son'un hayatı ve biyografisi:

ERKEN DÖNEM VE KULÜP KARİYERİ

Heung Min-Son, futbol kariyerine FC Seoul altyapısında başladı. 16 yaşında Hamburg altyapısına katıldı ve 18 yaşında bu takımla profesyonel sözleşme imzaladı. İlk profesyonel golünü, 30 Ekim 2010 tarihinde 1. FC Köln'e karşı attı ve Bundesliga'da gol atan en genç Hamburger SV'li oyuncu unvanını kazandı.

2013 yılında Bayer Leverkusen'e transfer olan Son, burada başarılı bir performans sergiledi ve 2015 yılında Tottenham Hotspur'a transfer oldu. Tottenham'da geçirdiği yıllar boyunca takımın önemli oyuncularından biri haline geldi.

MİLLÎ TAKIM KARİYERİ

Heung Min-Son, Güney Kore millî takımı ile de büyük başarılara imza attı. Millî formayla ilk golünü 18 Ocak 2011 tarihinde, 2011 Asya Kupası'nda Hindistan'a karşı attı. Güney Kore millî takımı ile 2018 FIFA Dünya Kupası ve 2019 AFC Asya Kupası'nda mücadele etti.

Başarıları ve Ödülleri

Heung Min-Son, futbol kariyeri boyunca birçok bireysel ve takım başarısına imza attı:

Premier Lig: 1 (2016-17)

UEFA Şampiyonlar Ligi Finalisti: 1 (2019)

AFC Asya Kupası: 1 (2019)

Premier Lig Altın Ayakkabı: 1 (2019)

Premier Lig En İyi Oyuncu: 1 (2022)