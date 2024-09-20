Merhabalar, yine bir sosyal medya karmasıyla karşınızdayım. Son zamanlarda sürekli karşıma çıkan ve özellikle kadınlarımızın çekmiş olduğu bazı videolar hakkında sizlerle konuşmak istiyorum…

Zorunluluk mu? sorumluluk mu?

Hepimiz gibi bende aktif bir sosyal medya kullanıcısıyım. Son günlerde sürekli kadınlarımızın iş hayatları dışındaki aile yaşantılarında yaptığı temizlik, ev düzeni vs. gibi konularda sürekli yakındıklarını ve bu işlerin sanki bir zorunlulukmuş gibi lanse ettiği birkaç videoya şahit oldum. Açıkçası bu durum beni hayli üzdü. Çünkü çalışma hayatımız dışında da hayatımız var. Bu gerçekle başa çıkmak ise kadın-erkek fark etmeksizin boynumuzun borcu. Özellikle dikkatimi çeken ise iş hayatında aktif olmayan fakat aile ortamında çocuk büyütürken sürekli ev ortamındaki sorumlulukları yapmak zorunda olduğu şeylermiş gibi lanse eden anneler… Öncelikle eğer ki bir ailemiz varsa sadece duygularımızı değil hayatın içindeki tüm sorumlulukları da paylaşabilmeliyiz. Hal böyle olduğunda zaten içinde bulunduğumuz durumlar bizi yormak yerine eğlendirecek konuma erişecektir.

Aynanın diğer yüzünü hiç düşündük mü?

Neredeyse birçok yazımda sizlere en çok aktarmaya çalıştığım şey sosyal ağlarda her gördüğümüzün gerçek olmadığı. İzlediğimiz çok süslü hayatların aslında arka yüzünde derin mutsuzluklar sakladığı ve yaşanılanın aksini yansıttığı gerçeğiyle artık yüzleşmeliyiz. Buna örnek olarak aslında son dönemlerde çoğumuzun bildiği isimleri (influencerler) içinde barındıran çeşitli haberlerle şahit olduğumuz durumlar yaşandı. Fakat karşımızda bu kadar gerçek örnekler varken bazılarımız hala izlediği/gördüğü hayatlara sahip olamadığı için içten içe mutsuzluk çekiyor… Ayrıca maruz kaldığımız şöhretli hayatlar dışında olumsuz içerikler de maalesef mevcut. Öyle bir toplum olmaya başladık ki gördüğümüz her şeye iyi ya da kötü hiç fark etmeden özeniyoruz ve hayatımızda çoğu zaman uyguluyoruz. Hal böyle olunca sosyal medya üzerinden gördüğümüz vücutlara bile dönüşmeye başladık. Oysa herkes kendi görüntüsü, karakteri ve düşüncesi ile çok daha güzel ve anlamlı. Bunun yanı sıra biz kadınların tahmin ettiğimizden çok daha fazlası olduğumuzu hatırlatmadan geçemeyeceğim.

Unutmayın canım kadınlar! Görüntünüz sadece bir yansıma, önemli olan içinizde yaşattıklarınızdır…