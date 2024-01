Tahmini Okuma Süresi: dakika

Radyasyon Onkolojisi Uzmanı Dr. Ahmet Büyükyörük, kanser hastalarının tedavi aşamasında hekim kontrolünün önemine dikkat çekerek, kanser tedavisi sürecinde tamamlayıcı tedavi türlerinin kemoterapi ve radyoterapinin yan etkilerini hafifletmeye yardımcı olabileceğini ancak hiçbirinin kanseri tedavi ettiğine dair kanıt olmadığını belirterek uyarılarda bulundu.

Yozgatlı vatandaşları da uyaran Medicana Sağlık Grubu Radyasyon Onkolojisi Uzmanı Dr. Ahmet Büyükyörük, kanser hastaları, tıbbi tedavilerin yanı sıra tamamlayıcı ve alternatif yöntemleri de araştırdığını söyledi. Kanser tedavisi sürecinde tamamlayıcı tedavi türlerinin kemoterapi ve radyoterapinin sadece yan etkilerini hafifletmeye yardımcı olabileceğini vurgulayan Uzman Dr. Ahmet Büyükyörük, “Bir ürünün doğal olması, güvenli olduğu anlamına gelmez. Hekim kontrolü dışında hiçbir ürün kullanılmamalı” dedi.

Onkolojik tedavi devam ederken, hastaların vitamin kullanmadan önce bile doktorlarına danışması gerektiğini belirten Dr. Ahmet Büyükyörük, “Herhangi bir tamamlayıcı tedavi türünü kullanmadan önce, kanser tedavisini takip eden doktora danışılmalıdır. Genellikle güvenli olan bazı yöntemler, kanser hastaları için riskli olabilir. Örneğin; sarı kantaron, bazı kanser ilaçlarıyla etkileşime girebilir. Yüksek dozda C vitamini, radyoterapi ve kemoterapinin etkisini değiştirebilir. Greyfurt, kanlı portakal ve nar gibi bazı meyveler, kullanılan ilacın yıkımını azaltıp yan etkisini arttırabilir. Her tedavi herkeste aynı şekilde işe yaramaz. Doğal olan her ürünün güvenli olmayabilir. Bazı ürünler, kanser hastalarının sağlığını daha tehlikeli duruma getirebilir. Doktor kontrolü dışında hiçbir ürün kullanılmamalıdır” şeklinde konuştu.

“PSİKOLOJİK VE FİZİKSEL YAN ETKİLERİ HAFİFLETMEK İÇİN KULLANILABİLİR”

Kanser tedavisinde yorgunluk, uyku güçlüğü, kilo alımı ve psikolojik sıkıntılar gibi etkiler yaşanabileceğini söyleyen Uzm. Dr. Ahmet Büyükyörük, “Fiziksel aktivite, diyet, diyet takviyeleri, zihin-beden yöntemleri, akupunktur ve masaj terapisi gibi yöntemler, geleneksel tedavi ile birleştirilerek kişinin fiziksel, duygusal ve ruhsal sağlığı desteklenebilir. Kanser hastalığının veya tedavisinin yorgunluk, kaygı, ağrı ve mide bulantısı gibi yaygın görülen yan etkilerini hafifletmeye yardımcı olabilir” diye konuştu.

Kanser tedavisine destek olmak amacıyla dünyada sıkça tercih edilen, kemoterapi ve radyoterapinin yan etkilerini hafifletmeye yardımcı olabilecek yöntemleri sıralayan Büyükyörük, “Akupunktur; mide bulantısını hafifletmeye ve kanser ağrısını, sıcak basmasını azaltmaya yardımcı olabilir. Ancak steril iğneler kullanılmazsa enfeksiyona karşı daha yüksek risk oluşabilir. Aromaterapi; bu tedavide sağlığı veya ruh halini iyileştirmek için kokulu yağlar kullanılır. Ayrıca ağrıyı, mide bulantısını, stresi ve depresyonu hafifletmeye de yardımcı olabilir. Genel olarak güvenli olmasına rağmen bu yağlar bazı kişilerde alerjik reaksiyonlara, baş ağrılarına ve mide bulantısına neden olabilir” ifadelerini kullandı.