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Yozgat’ta jandarma ekipleri tarafından ‘Zorunlu Kış Lastiği Uygulaması’ denetimleri gerçekleştirildi.

İçişleri Bakanlığı tarafından verilen talimat ile 1 Aralık 2023 itibariyle ülke genelinde polis ve jandarma ekiplerince eş zamanlı kış lastiği denetimini başlatıldı.

Yozgat’ta da İl Jandarma Komutanlığı’na bağlı Trafik Jandarması ekipleri eş zamanlı olarak kışlık lastik denetimi gerçekleştirildi.

Çekici, kamyon, otobüs ve tanker türü araçların güç uygulayan lastiklerine ile kamyonet, minibüs ve ticari otomobillerin tüm lastiklerine yönelik denetim gerçekleştirildi.

Kamyon, otobüs gibi araçlarda 4 milimetre, otomobillerde ise 1,6 milimetre diş derinliğini kontrol eden ekipler, denetimlerini sürdürdü.