Yozgat’ta jandarma ekipleri tarafından ‘Zorunlu Kış Lastiği Uygulaması’ denetimleri gerçekleştirildi.

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İçişleri Bakanlığı tarafından verilen talimat ile 1 Aralık 2023 itibariyle ülke genelinde polis ve jandarma ekiplerince eş zamanlı kış lastiği denetimini başlatıldı.

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Yozgat’ta da İl Jandarma Komutanlığı’na bağlı Trafik Jandarması ekipleri eş zamanlı olarak kışlık lastik denetimi gerçekleştirildi.

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Çekici, kamyon, otobüs ve tanker türü araçların güç uygulayan lastiklerine ile kamyonet, minibüs ve ticari otomobillerin tüm lastiklerine yönelik denetim gerçekleştirildi.

Kamyon, otobüs gibi araçlarda 4 milimetre, otomobillerde ise 1,6 milimetre diş derinliğini kontrol eden ekipler, denetimlerini sürdürdü.

Kaynak: Zekiye Doğan