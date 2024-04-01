Ekonomik zorluklarla mücadele eden vatandaşlar için sevindirici bir haber duyuruldu. Adı soyadı faturasında olan vatandaşlara 3 bin TL'ye kadar para iadesi yapılacak. İşte ayrıntılar...

Milyonlarca fatura ödeyen vatandaş için müjdeli bir haber geldi. Bu uygulama, düzenli fatura ödemesi yapanları sevindirecek nitelikte. Faturalarını düzenli ödeyenlere 3 bin TL'ye kadar para iadesi yapılacak.

Bankalar, otomatik ödeme talimatı kampanyalarını duyurmaya devam ederken, düzenli ödeme yapan müşterilere yapılacak para iadesi miktarları da belirlendi. ING Bank, 3 bin TL ek ödeme ile en yüksek otomatik ödeme talimatı hediyesini sunan banka olarak dikkat çekiyor. İşte detaylar...

ING BANK OTOMATİK ÖDEME TALİMATI KAMPANYASI

ING Bank'ın duyurusuna göre, emekli maaşı promosyonu güncellendi. Bankanın açıklamasında, "SGK (SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı) emekli maaşınızı ING’ye taşıyarak maaş tutarınıza göre ek koşulsuz 12.000 TL’ye kadar nakit promosyon kazanabilirsiniz. Ayrıca, Otomatik Fatura Talimatı'nıza 3.000 TL’ye kadar ek nakit promosyondan yararlanarak toplamda 15.000 TL'ye kadar nakit promosyon kazanabilirsiniz. Yeni emekliler ve EYT ile emekli olanlar da emekli maaş promosyonundan faydalanabilirler." şeklinde ifadeler kullanıldı. Başvuru şartları şu şekilde sıralandı:

Kampanyadan, 28 Mart 2024 – 30 Nisan 2024 tarihleri arasında ilk kez emekli maaşı alacak ve bu tarihler arasında nakit promosyonu vadesiz hesaba yatan emekli maaşı müşterileri, Otomatik Fatura Talimatı vermeleri ve vadesiz hesaplarına bağlı bir Destek Hesap ürününe sahip olmaları gerekiyor.

Kampanyaya katılmak için 28 Mart 2024 – 30 Nisan 2024 tarihleri arasında SGK Kapsamında Gelir/Aylık Alanlara Ek Promosyon Ödenmesine İlişkin Bilgi ve Katılım Formu'nun alınmış olması gerekmektedir. Katılım için son tarih 30 Nisan 2024'tür.

HALKBANK OTOMATİK FATURA ÖDEME TALİMATI KAMPANYASI

Halkbank'ın açıklamasına göre, "Bireysel kredi kartı müşterileri, 1-31 Mart 2024 tarihleri arasında kredi kartlarından ya da vadesiz hesaplarından verecekleri her yeni otomatik fatura talimatı için 50 TL, toplamda 500 TL ParafPara alacaklardır." denilerek, toplamda 500 TL'ye kadar para iadesi yapılacağı belirtildi.

Bu kampanyadan yararlanmak isteyenlerin başvuru işlemlerini 31 Mart tarihine kadar tamamlamaları yeterlidir. ING Bank kampanyası için son başvuru tarihi 30 Nisan 2024 olarak belirlenmiştir.