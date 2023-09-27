Yozgat eski Milletvekili Av. Yusuf Başer, Akdağmadeni Belediye Başkanı Nezih Yalçın, Yozgat Ticaret Borsası Başkanı Mehmet Erkekli ve beraberindeki heyet, Akdağmadeni Umutlu Belediye Başkanı İlhan Koçak, Akdağmadeni AK Parti İlçe Başkanı Hasan Ayçiçek ve beraberindeki heyet, Kayseri Bozok Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Prof. Dr. KuddusiErkılıç ve Yönetimi, Yeniden Refah Partisi İl Başkanı Süleyman Adıgözel, Rektör Prof. Dr. Evren Yaşar’ı ziyaret ederek hayırlı olsun dileklerinde bulundu.

Rektör Prof. Dr. Evren Yaşar, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek misafirlerine teşekkür etti. (Mustafa Babayiğit)