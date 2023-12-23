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Kış mevsiminin gelmesiyle birlikte grip vakalarında belirgin bir artış yaşanıyor. Hastanelerde her geçen gün artan vakalar, uzmanları harekete geçiriyor. Prof. Dr. Burcu Tokuç, grip vakalarından korunmanın önemine dikkat çekerek, önemli bilgiler paylaştı.

Soğuk algınlığı gibi yaygın hastalıklarla mücadelede, Prof. Dr. Tokuç bol sıvı tüketiminin kritik bir rol oynadığını belirtiyor. Hava değişimleriyle birlikte grip vakalarının arttığını vurgulayan Tokuç, korunma yollarıyla ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

"HEPİMİZ ENFEKSİYONA YAKALANABİLİRİZ"

Enfeksiyondan korunmanın kaçınılmaz olduğunu ifade eden Tokuç, "Hepimiz bu enfeksiyonlara yakalanabiliriz. O yüzden korunmalıyız. Bu dönemde gerçekten artış gösterdi. Hastanelere başvurularında artış görüyoruz. Kalabalık ortamlardan uzak durmalıyız. Mecburen kalabalık ortamlarda bulunuyorsak gerekirse buralarda maske takmak koruyucu olabilir. Dışarıdan eve dönünce el hijyenine de dikkat etmeliyiz. El hijyeni çok önemli" dedi.

"EVDE ÇOCUĞU VE YAŞLISI OLANLAR DAHA DİKKAT ETMELİ"

Bol sıvı tüketiminin önemine vurgu yapan Tokuç, "Gripten korunmak için bol bol sıvı tüketin. Ekstra vitaminler kullanmak ve beslenmede günde 3-4 porsiyon sebze ya da meyveye yer vermek gerekiyor. Dinlenmemize de dikkat etmeliyiz. Uykuları düzenli uyumak hastalığa karşı koruyucu olacaktır. Yaşlılar ve kronik hastalığı olanlar, kalp hastaları daha çok dikkat etmeli. Evde küçük çocuğu olanlar yaşlıları olanlar daha dikkatli olmalı" diye konuştu.

Grip aşılarının önemine de değinen Prof. Dr. Tokuç, "Aşı kesinlikle koruyucu, hastalığı daha hafif atlatıyorsunuz ya da hastalığa yakalanmıyorsunuz. Hasta olunca eğer çok yüksek ateş öksürük gibi belirtiler yoksa hastaneye de başvurmalarını önermiyorum” şeklinde konuştu.