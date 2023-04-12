Şehir Hastanesinde bir ameliyat daha başarıyla yapıldı.

Nefes almakta güçlük, burun tıkanıklığı ve baş ağrısı şikâyetleriyle Şehir Hastanesine KBB polikliniğine başvuran hastaya yapılan muayene ve tetkikler sonrası ameliyat kararı verildi.

Başarıyla gerçekleştirilen ameliyat sonrası Kulak, Burun, Boğaz Hekimi Operatör Dr. Mustafa Rehan, “49 yaşındaki hastamız bizlere nefes almakta güçlük, burun tıkanıklığı ve baş ağrısı şikâyetleriyle başvurdu. Yapılan muayene ve tetkikler sonrası burun içerinde kafa tabanına ve göze yapışık yaklaşık 8 cm bir kitle tespit edildi. Yaptığımız ‘İleri Endoskopik Sinüs Cerrahisi’ yöntemiyle hastamızın yüzünde herhangini bir kesi yapmadan ve kisti bir bütün halinde çıkardık. 1 hafta sonra yapılan hastamızda yapılan kontroller sonrası şikâyetlerde gözle görülün bir şekilde gerileme oldu. Hastalarımızın şifaya kavuşması bizler için en önemli olay geçmiş olsun dileklerimle” diye konuştu. Haber Merkezi