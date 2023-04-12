Gönül sofrası Sarıkaya’da kuruldu

MHP Yozgat Milletvekili Adayı Ethem Sedef Sarıkaya’da düzenlenen iftar programında hemşerileriyle bir araya geldi.

Yozgat ve Sorgun’da esnaf ziyaretleri gerçekleştiren MHP heyeti Sarıkaya ilçesinde mola verdi.

Seçim çalışmalarını sürdüren MHP Yozgat Milletvekili Adayı Ethem Sedef partisinin diğer adayları Kazım Ergün, Ülkü Yılmaz, Sezer Yozgat, Sarıkaya Belediye Başkanı Ömer Açıkel, İl Başkanı Tekin Irgatoğlu, Merkez İlçe Başkanı Adem Kızılay ve tüm ilçe başkanlarının katılımıyla Sarıkaya’da düzenlenen iftar programına katıldı.

Ülkücülerin kurduğu gönül sofrasına Sarıkayalı vatandaşların ilgisi yoğun oldu.

Burada Sarıkayalı vatandaşlar ile birlikte iftar yapan MHP Yozgat Milletvekili Adayı Ethem Sedef, Sarıkaya MHP İlçe Başkanlığı tarafından düzenlenen iftar yemeğinde Sarıkayalı vatandaşlar ile bir araya gelmekten memnuniyet duyduğunu dile getirdi.

Sarıkaya Belediye Başkanı Ömer Açıkel’e de teşekkür eden Sedef, Sarıkaya Belediyesi’nin deprem bölgesine ilk anda intikal eden belediyelerden olduğunu hatırlatarak, Hatay’da depremzede vatandaşların yaralarını sarmaya devam ederek özverili çalışmalarını sürdüren Başkan Açıkel ve ekibine de teşekkür etti.

Seçim çalışmalarını sahur vaktine kadar sürdüren Sedef’in sonraki durağı Çayıralan ilçesi oldu. Burada da vatandaşlarla bir araya gelen Sedef, ilçe beldelerini de ziyaret etti. Haber Merkezi