İl Sağlık Müdürlüğü personeli tarafından Sorgun ilçesinde inceleme ve değerlendirmelerde bulunularak, gerekli bilgilendirmeler gerçekleştirildi.

Sağlık Bakanlığı tarafından yürütülmekte olan Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanlığına tanımlı iş akışlarının takip ve değerlendirmelerinin yapılması ile HYP izlemi için saha ziyaretleri ve denetimleri yapıldı.

İl Sağlık Müdürlüğünde görev yapan Halk Sağlığı Hizmetleri Başkan Yardımcısı Dr. Mustafa Şahin, Uzman Filiz Kabayel, Uzman Fatih Çetin, Uzman Mikail İpekel, Halk Sağlığı Uzmanı Dr. Hanife Ece Erik ve Dr. Tuğba Doğan tarafından ziyaretler ve denetimler gerçekleştirildi. Melike Aslı Arslan